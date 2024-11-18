«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا من 3 محافظات بشأن مواجهة القضية السكانية

تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا من وحدة السكان المركزية بالوزارة، حول أنشطة وفعاليات وحدات السكان في محافظات شمال سيناء والإسماعيلية وسوهاج لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية في خفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين ودعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، لضمان الحقوق الإنجابية والاستثمار في الثروة البشرية ودعم المرأة ومستويات التعليم والتعلم وتعزيز الاتصال والإعلام، من أجل التنمية بالتنسيق مع شركاء العمل.

مبادرة أسرتك ثروتك

ففي محافظة شمال سيناء، قامت وحدة السكان المركزية بالتنسيق مع وحدة السكان الفرعية بالشيخ زويد لتنفيذ ندوة بمجلس المدينة بعنوان الإدمان والتدخين، وذلك في إطار مبادرة «أسرتك ثروتك».

مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

وفي محافظة الإسماعيلية، قامت وحدة السكان المركزية بالمحافظة بتنفيذ ندوة تثقيفية بوحدة طب أسرة حي السلام بالإسماعيلية عن وسائل تنظيم الأسرة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، حيث تم الحديث عن الصحة الإنجابية.

وفي محافظة سوهاج، نظمت وحدة سكان مركز جرجا، بالتنسيق مع وحدة السكان المركزية بالمحافظة، ندوة توعوية ضمن فعاليات «خلفتك مسئوليتك احسبها صح»، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا.