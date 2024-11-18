موعد اختبارات المتخلفين عن مسابقة «الأزهر» لحفظ القرآن بكفر الشيخ

حدّدت إدارة شؤون القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية موعد تخلفات اختبارات مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم لعام 2024 لمن تخلف من «الأروقة الأزهرية والمعاهد الإعدادية»، بـ9 إدارات تعليمية أزهرية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

موعد تخلفات اختبارات مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم

وقالت إدارة شؤون القرآن الكريم، في بيان لها، أنّه تم تحديد موعد تخلفات اختبارات مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن بالإدارات التعليمية التالية: «بلطيم - فوه - دسوق - مطوبس - كفر الشيخ - بيلا- سيدي سالم - الرياض- الحامول»؛ على أنّ يكون يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، بمقر انعقاد المسابقة بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين.

معلومات عن مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم

جدير بالذكر، أنّ مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم هي مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث يُشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتُشرف الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية على تنفيذها.