وظائف بنك مصر للمهندسين.. اعرف الشروط والتخصصات المطلوبة

وظائف في تخصصات متنوعة في المجال المصرفي توفرها البنوك للراغبين في العمل بفروعها، وتضمن لهم راتب شهري مرتفع ومكانة اجتماعية مميزة وجميع الحقوق الوظيفية التي يكفلها القانون.

وفي هذا الإطار طرح بنك إعلان وظائف جديدة للمهندسين للعمل بفروعه، وفق شروط ومهارات محددة ومسؤوليات خاصة بكل وظيفة.

تفاصيل وظائف بنك مصر للمهندسين

في هذا الإطار تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف بنك مصر للمهندسين والتخصصات المطلوبة وشروطها والمهارات والمسؤوليات، التي يقوم بها المقبولين في الوظائف، وكيفية التقديم عليها.

وظائف مهندس مشارك لعمليات شبكة الصراف الآلي

يطلب بنك مصر شباب للتوظيف، مهندس مشارك لعمليات شبكة الصراف الآلي، للعمل بالبنك بدوام كامل، والقيام بالمسؤوليات الآتية:

- فهم لأنظمة تكنولوجيا المعلومات التطبيقية في مختلف المجالات مع البنك.

- المعرفة بالتوجيه والتبديل.

- لديه معرفة كافية بتركيب شبكات الجيل الرابع والأقمار الصناعية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

- لديه معرفة كافية في تطبيق الشبكات المعرفة بالبرمجيات، ويفضل أن تكون شركة سيسكو.

- مهارات وقدرات على حل المشكلات.

- الفهم العميق لتكنولوجيا المعلومات.

وظائف مهندس مشارك لإدارة WAN

يطلب بنك مصر تعيين مهندس مشارك لإدارة WAN، للعمل بمقر البنك بدوام كامل، والقيام بالمهام التالية:

- خبرة في إدارة الشبكة والتكوين واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

- المعرفة بمفاهيم الشبكات التي تشمل على سبيل المثال بروتوكولات التوجيه، وDNS وDHCP وأدوات مراقبة الشبكة.

- المعرفة بالتوجيه والتبديل.

- خبرة في تطبيق الشبكات المعرفة بالبرمجيات، ويفضل أن تكون شركة سيسكو.

- يفضل الخبرة في لغات البرمجة النصية مثل Pythons.

وظيفة مهندس مساعد لإدارة شبكات الوصول في بنك مصر

كما يطلب بنك مصر تعيين مهندس مساعد لإدارة شبكات الوصول في بنك مصر، لاستكشاف استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشكلات المتعلقة بشبكات المناطق المحلية في جميع المكاتب الرئيسية والفروع الكبيرة، ويكون مسؤولاً عن المهام الآتية:

- مراقبة شبكة المستخدمين بشكل استباقي في المكاتب الرئيسية والفروع الكبيرة لتحديد وحل أي مشاكل في شبكة الفروع والنظام ومشكلات الأداء.

- تحليل وتفسير أحداث الشبكة والإنذارات وملفات السجل.

- تصعيد المشكلات التي لم يتم حلها إلى فرق الدعم ذات المستوى الأعلى وفقًا للسياسات والإجراءات المتفق عليها.

- العمل مع فريق الاتصالات لإعداد هيكل الشبكة المادية في مباني البنك والفروع الكبيرة.

- إجراء التكوين المطلوب لأي أجهزة شبكة WAN/LAN ذات الصلة بأي مبنى أو فرع كبير.

- إجراء فحوصات منتظمة على أجهزة الشبكة والبرامج للتأكد من اتساق جميع التكوينات ووجود جميع تدابير الأمان.

- الاستجابة السريعة للخدمة حوادث المكتب لدعم وإصلاح أي طلب أو شكوى من المستخدم على الشبكة.

- إجراء الصيانة الدورية وتحديثات النظام والخدمة والبرامج التصحيحية والإصلاحات السريعة وتكوينات الأمان لجميع شبكات المباني المحلية.

- تطوير وتقديم التقارير عن المباني والفروع الكبيرة وأداء الشبكة المحلية واستخدامها للإدارة.

- توثيق تصميم وتشغيل واستكشاف أخطاء منصات التكنولوجيا والإجراءات.

كيفية التقديم على وظائف بنك مصر

يمكن التقديم على وظائف بنك مصر للمهندسين من خلال الصفحة الرسمية لبنك مصر على لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية.