اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «السيسى» و«دا سيلفا» يتفقان على تعزيز مسار «

تقرأ في عدد «الوطن»، غدا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسى» و«دا سيلفا» يتفقان على تعزيز مسار «حل الدولتين»

التركيز على احتياجات التنمية لتحقيق المنفعة المتبادلة.. وإطلاق التحالف العالمى لمكافحة الجوع والفقر

«التعليم العالى» طفرة غير مسبوقة

«عاشور»: 16 جامعة أهلية و12 جامعة تكنولوجية تمثل رافداً لمسارات التعليم

إنشاء 9 أفرع لجامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية.. و35 مركزاً مهنياً فى 27 جامعة

خالد منتصر: محمد صلاح يصنع كتالوجه الخاص

محمد عبد الحافظ: «النصر» إرادة وليس سيارة

د. أحمد عبدالظاهر: التمكين الرياضي للمرأة

مهرجان القاهرة السينمائي يكسب تحدى الجمهور

أفلام عالمية ترفع لافتة «كامل العدد» وعودة الحياة لكلاسيكيات «الفن السابع»

ترميم 10 أفلام من كلاسيكيات السينما المصرية لحماية التراث الفني

د. آمال عثمان تكتب: الموسيقى العالمية تعانق تراث الأجداد

«مدبولي»: النهوض بقطاع السياحة على رأس أولويات الحكومة

الكنيسة تحتفل بالعيد الـ12 لتجليس البابا

منتخب مصر يواجه بوتسوانا الليلة بالقوة الضاربة

«التموين»: توجيهات رئاسية بضبط الأسعار ولا نية لتحريك سعر الخبز

الصفحة الثانية

مجلس النواب يُقرّ مدة الفصل فى طلب لجوء الأجانب

«الإسكان»: طرح 78 ألف وحدة ضمن «سكن لكل المصريين 5»

«الشربيني»: الأمور تسير بلا معوقات.. و«مى»: 2400 مواطن اشتروا كراسة شروط الإعلان الجديد فى الساعات الأولى وقام 140 بسداد مقدم الحجز

«الصحة»: فحص المقبلين على الزواج يُقلل الأمراض الوراثية.. وتطعيمات الأطفال إجبارية

«السبكى»: علاج جلطات الأوردة بالقسطرة فى «تأمين الأقصر»

«هَنو» يكرّم مصطفى الفقي ويحتفى بإسهاماته الفكرية: قامة فى دروب الفكر والمعرفة

الصفحة الثالثة

«السيسي» يُطلق النسخة الرابعة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية الأفريقي

سياسيون واقتصاديون: مكاسب عديدة لمصر من المشاركة فى قمة العشرين

الاحتلال يواصل غاراته على لبنان.. وإغلاق المؤسسات التعليمية فى عدد من القرى

منخفض جوى يضرب غزة.. والبابا فرنسيس يدعو إلى التحقيق فى ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية

الصفحة الرابعة

محمد عبد الحافظ: «النصر» إرادة وليس سيارة

عمار على حسن: بين «الهلال» و«العربى» (2)

أحمد رفعت: فى فهم عودة «النصر للسيارات»!

د. أحمد عبدالظاهر: التمكين الرياضي للمرأة

بلال الدوي: «مصر» تأثيرها قوى فى «قمة العشرين»

رحاب لؤى: اعترافات قاسية من «قاموس الأمومة»

الصفحة الخامسة

«التعليم العالي» طفرة غير مسبوقة

111 جامعة تواكب سوق العمل وتنافس المؤسسات العالمية

خبراء: تقدُّم جامعات مصر فى التصنيفات العالمية يعكس الاهتمام بالبحث العلمي

رئيس «الجلالة»: 80% من الخريجين نجحوا فى حجز مكانة متميزة فى سوق العمل إقليمياً ودولياً

الصفحة السادسة

«القاهرة السينمائى» يكسب تحدى الجمهور

إقبال كبير على مشاهدة الأفلام.. إشادات بفيلم «دخل الربيع يضحك» المشارك فى المسابقة الدولية.. ونجاح كبير لـ«موندوف»

د. آمال عثمان تكتب: الموسيقى العالمية تعانق تراث الأجداد: الأوركسترا الملكي البريطاني فى قلب التاريخ

«أرزة».. رسالة حب من قلب المهرجان إلى بيروت ترميم 10 أفلام من كلاسيكيات السينما لحماية التراث

الصفحة السابعة

«الاتصالات»: 145 ألف متخصص يصدرون خدمات رقمية بـ 3.7 مليار دولار سنوياً

د. عمرو طلعت: نقلة نوعية فى قطاع الاتصالات ليتحول من قطاع خدمي إلى قطاع خدمي إنتاجي يجذب الاستثمارات ويوفر فرص عمل للشباب

خبراء دوليون يناقشون وسائل تأمين مراكز البيانات والبيئة السحابية

«أمنلى» تضخ استثماراً بـ 2.3 مليون دولار لتسريع النمو فى سوق التأمين فى مصر

شعبة «صحفيى الاتصالات» تنظم ندوة عن الصحافة وتنمية الأعمال بالقطاع خلال «CairoICT 24»

«إى آند مصر» تشارك فى معرض «Cairo ICT 2024» بتقنيات وحلول مبتكرة لتعزيز التحول التكنولوجى

الصفحة الثامنة

خالد منتصر: محمد صلاح يصنع كتالوجه الخاص

«طازة وبخيره»

«فواخرجى» الدقهلية

«عم محمد» يتمسك بحرفة العائلة: أبويا صاحب أول رخصة فخار

بلمسة «20 شيف»

«بقلاوة» على كل شكل ولون لتنشيط السياحة فى الغردقة

كرم أهل سيناء

تمر وقهوة عربية ودبكة فى افتتاح مدرسة