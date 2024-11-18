أسعار العملات في مصر اليوم الاثنين بختام تعاملات البنوك

شهدت أسعار العملات اليوم الاثنين 18-11-2024، تغيرات طفيفة مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات البنوك في مصر، وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، 49.38 جنيه للشراء، و49.48 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في مصر

ووفقا لتحديثات البنوك عبر مواقعها الرسمية، جاءت أسعار العملات في مصر بختام تعاملات اليوم الاثنين 18-11-2024 في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك المركزي كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه

سجل آخر سعر للدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 49.38 جنيه للشراء، و49.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

سجل آخر سعر لليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الاثنين، 51.97 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي، 51.97 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، 52.03 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.11 جنيه للشراء و13.17 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 13.11 جنيه للشراء و13.17 جنيه للبيع .

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، 13.15 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع.