بلمسة 20 شيفاً.. «بقلاوة» على كل شكل ولون لتنشيط سياحة الغردقة

رقائق رفيعة من العجين، تُحشى بالجوز أو الفستق، وتتم تحليتها بالعسل، نجحت في خطف أنظار وقلوب سائحي الغردقة، في أول تعارف لهم مع «البقلاوة»

البقلاوة في الغردقة

نظمت عدة فنادق بالغردقة أجواءً احتفالية، ضمن احتفالات الشواطئ، التي تهدف إلى تنشيط السياحة والترويج لمدينة الغردقة، من خلال إعداد «بوفيهات» تضم أنواعاً متعددة من الحلوى الشرقية، بمشاركة عدد كبير من الشيفات، وسط حضور مئات السياح من نزلاء الفنادق والمنتجعات السياحية.

سياح الغردقة تحتفل بالبقلاوة

وقال محمد عباس، شيف عمومي ومنظم احتفالات، إن احتفالية «البقلاوة» جاءت بمشاركة 20 شيفاً على حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة، وحرصوا جميعاً على تقديم البقلاوة الشرقية بكل الأنواع، بالإضافة إلى أصناف أخرى من الحلويات الشرقية.

ولفت «عباس» إلى مُشاركة المئات من السياح من عدة جنسيات أوروبية مُختلفة، حيث لاقت الاحتفالية إشادة كبيرة من السيُاح، الذين انجذبوا إلى طريقة عمل البقلاوة بكل أنواعها، وأُعجبوا بمذاقها الشهي، وغيرها من أصناف الحلوى الشرقية.

البقلاوة لتنشيط السياحة في الغردقة

قال محمد وفا، الخبير السياحي بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن احتفالية «البقلاوة»، تأتى ضمن مهرجانات الشواطئ؛ لجذب النزلاء خلال فترة إقامتهم بالغردقة، بالإضافة إلى مشاركة فرق الترفيه والـ«أنيميشن» في الأجواء الاحتفالية.

وأشار أحمد قاسم، مدير قطاع الغرف بالغردقة، إلى أن نسب الإشغالات بالفنادق ارتفعت إلى 86%، مع توافد آلاف الزوار يومياً، وفي مُقدمتهم المصريون، ثم أصحاب الجنسيات الألمانية والإنجليزية والبولندية والرومانية والهولندية والبلجيكية والسويدية.