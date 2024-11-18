«دماغهم رايقة».. 5 أبراج فلكية تعشق السهر ولا تعرف النوم المبكر

هناك العديد من الأسباب التي تدفع الأشخاص للسهر لساعات طويلة، مثل العمل والقلق والتفكير في حلول لمشاكل حياتية، لكن ثمّة بعض الأبراج الفلكية التي تفضل السهر دون سبب واضح، وتستمتع بالبقاء مستيقظة لساعات طويلة.

أبراج فلكية تفضل السهر وعدم النوم

يُعرف أصحاب برج الثور بحبهم للسهر طوال الليل، ويفضلون الجلوس مع الأصدقاء في أماكن متنوعة، سواء في الشوارع أو مشاهدة الأفلام، أو حتى الدردشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أصحاب برج الأسد

وجاءت من ضمن الأبراج الفلكية التي تفضل السهر طوال الليل أصحاب برج «الأسد» الذين يفضلوا الجلوس في المنزل، ومشاهده البرامج التلفزيونية والأفلام السينمائية والجلوس بجانب الأهل، وغيرها من الأمور، ويكونون في قمة سعادتهم أثناء السهر، وفقًا لموقع boldsky.

أصحاب برج العقرب

يستمتع مواليد برج العقرب بالسهر لساعات طويلة، ويشعرون بالسعادة الشديدة خلال الليل، وقد يبقون مستيقظين لوقت متأخر لمتابعة شغفهم أو لاكتشاف تجارب جديدة ومميزة.

مواليد برج الدلو

أصحاب برج الدلو معروفون بفضولهم الكبير وأنّ «دماغهم رايقة»، ما يجعلهم يستمتعون بالسهر حتى ساعات متأخرة من الليل، ويستغلون تلك الساعات في البحث أو التحدث مع الأصدقاء حول مواضيع مثيرة للاهتمام.

أصحاب برج الجوزاء

مواليد برج الجوزاء يميلون إلى السهر لوقت متأخر، ويشعرون بالنشاط والحيوية في الليل، ويفضلون قضاء تلك الساعات في الدردشة مع الأهل أو الأصدقاء أو مشاهدة الأفلام السينمائية.