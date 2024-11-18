وفد «الشعب الجمهوري» يلتقي نائب رئيس الوزراء لبحث مشكلات المصانع المتعثرة

استقبل الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، وفدًا رفيع المستوى من مسؤولي حزب الشعب الجمهوري، في مقدمته النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية، والنائب جمال عبيد، أمين محافظة السويس، والنائب علي نور، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالحزب.

بحث مشكلات المصانع المتعثرة

وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدة ملفات هامة، منها المصانع المتعثرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الصناعة الوطنية، حيث أعلن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، عن نجاح الوزارة في إيجاد حلول فعالة للمصانع المتعثرة، حيث تم إعادة فتح العديد منها بعد التعرف على أسباب إغلاقها والعمل على حل المشكلات المتعلقة بها.

وأكد «الوزير»، أن الدولة تقدم تسهيلات ومحفزات للمصنعين، بهدف خلق بيئة استثمارية مناسبة، مشيرا إلى أن نظام الأراضي الصناعية تم تحديثه، حيث تم وضع ضوابط تمنع الاحتكار، إذ تم تحديد مهلة محددة لإنشاء المصانع، وفي حال عدم الالتزام، سيتم سحب الأراضي.

تطوير الطرق والكباري والسكك الحديدية

وأضاف أن الوزارة أنجزت العديد من مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك تطوير الطرق والكباري وسكك الحديد والقطار السريع، بالإضافة إلى تحسين خدمات الاتصالات والكهرباء، مؤكدا أن العمل مستمر في هذه المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أنه تم القضاء على البيروقراطية، وأصبح هناك رخصة ذهبية للمصانع التي تنتج منتجات مخصصة للتصدير بمواصفات محددة، ما يسهل على المصنعين العمل والتوسع، مؤكدا التزام الوزارة بدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على أهمية التعاون بين الحكومة والمستثمرين لتحقيق الأهداف المرجوة.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء حزب الشعب الجمهوري عن شكرهم وتقديرهم للفريق كامل الوزير على جهوده المستمرة في النهوض بالقطاع الصناعي وملف النقل،.