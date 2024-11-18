الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي حسب كراسة الشروط

بدأ المواطنون من ذوي الهمم شراء كراسة الشروط، وسداد جدية الحجز والمصروفات الإدارية لحجز شقق الإسكان الاجتماعي والتسجيل عبر موقع صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري بداية من اليوم حتى 25 نوفمبر، وبعد ذلك تتيح وزارة الإسكان لكل المواطنين التقديم اعتبارًا من 26 نوفمبر حتى 24 ديسمبر.

ونرصد في السطور التالية المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بحسب كراسة الشروط.

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

- ملء وتوقيع استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار المرفقين بالكراسة بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات التي سيتم رفعها عند التقدم بطلب حجز الوحدة السكنية.

- إرفاق إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، إضافة للمستندات التالية (بصيغة PDF بحد أقصى 2MB لتحميلها على الموقع بملف واحدا:

1. صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجة (سارية).

2. شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة الزوج والزوجة «في حالة العمل» على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التي يتحصل عليها الفرد أو الأسرة الزوج والزوجة «في حالة العمل»، وذلك إن وجد.

3. أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية «عمل إضافي، الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي، معاش استثنائي أو خلافه، امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أوأي أوراق مالية تدر دخل إضافي»، تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة «الزوج والزوجة في حالة العمل والأولاد القصر على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.

- بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال، تقديم شهادة مُعتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، ومدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 7 أشهر.

بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص، تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري موضحاً بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل، ومدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 7 أشهر.

بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري، مُوضحاً بها مهنة المتقدم، صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، ومدة مزاولة العمل لا تقل عن 12 شهر.

بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، طابعة مُعتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصُورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

الأوراق المطلوبة لشقق الإسكان الاجتماعي

4- صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة وهي كما يلي: «وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، شهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، قيد عائلي مميكن لصاحب الطلب ما عدا الأعزب، المطلقة، الأرملة.

5- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي «كهرباء أو غاز أو مياه».

6- بالنسبة لذوي الهمم، سيتم التخصيص طبقاً لعدد الوحدات المتاحة، وسيتم مُراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم على المشروع الواحد لتشمل كيان الأسرة الواحدة متمثلة في (صاحب الطلب، الزوجة، الزوج، الأبناء القصر)، بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستندات الطبية الدالة على درجة الإعاقة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة)، على أن تكون سارية خلال عام 2024.

7- في حالة سبق الحجز بإحدى مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة، يشترط تقديم مٌستند يفيد سحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.