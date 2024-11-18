«أرزة».. رسالة حب من قلب مهرجان القاهرة السينمائي إلى بيروت

تشهد الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي مشاركة الفيلم المصري اللبناني المشترك «أرزة»، ضمن مسابقة «آفاق عربية»، حيث يعكس الفيلم المرشح للمنافسة على جائزة الأوسكار العالمية لعام 2025، ضمن مسابقة الأفلام غير الناطقة بالإنجليزية، حالة سينمائية متكاملة لسيدة لبنانية بسيطة تعيش واقعاً مؤلماً، حيث تضطرها الحرب والأزمات للعمل المتواصل، حتى تتمكن من توفير لقمة العيش لمن تعولهم.

وأعربت الفنانة اللبنانية دياموند بوعبود عن سعادتها بالمشاركة فى فيلم «أرزة»، الذى حقق عدة نجاحات دولية متتالية فى مهرجانات مختلفة حول العالم، بدايةً من الصين، مروراً بالولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وفرنسا، وصولاً إلى المشاركة فى مهرجان القاهرة السينمائى، وهو المهرجان الأهم والأعرق فى الشرق الأوسط، وأكدت أن قصة الفيلم «واقعية وقريبة لها».

وقالت «بوعبود»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن الفيلم يعبر عن المعاناة المستمرة للشعب اللبنانى، مشيرةً إلى أنها تأثرت بالسيناريو والشخصية، وأضافت أنها بكت فور قراءة سيناريو الفيلم لأول مرة، والاطلاع على تفاصيل شخصية «أرزة»، التى قدمتها بالفيلم، وأوضحت أن أصعب مشاهدها كان من خلال المشاهد الواقعية فى الشوارع والأماكن الحقيقية التى تتناولها أحداث الفيلم.

وأشارت بطلة الفيلم المصرى اللبنانى «أرزة»، الذى يُعرض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية بالمهرجان، إلى أن اختيار اسم «أرزة» لم يكن صدفة، ولكن استناداً إلى شجرة الأرز العتيقة فى لبنان، وعلى اسمها دارت أحداث الفيلم، وتعكس أحداث الفيلم «رسالة حب» إلى بيروت، وشعب لبنان الصامد أمام الحروب والانتهاكات الإسرائيلية خلال رحلة الأم، التى تضطرها الأحداث المؤلمة والظروف الصعبة للعمل المتواصل.

وعن دورها فى الفيلم، قالت «بوعبود» إنها تجسد شخصية امرأة تعيش مع ابنها المراهق، وأختها، وتعد فطائر بالسبانخ لبيعها «ديليفرى»، وخلال الأحداث تقرر «أرزة» شراء موتوسيكل لتحسين وضعهم الاجتماعى، ولكن تتصاعد الأحداث مع وقوع أزمة كبيرة لها، وخلال رحلة سعيها لمواجهة المشكلات التى تلاحقها، نرى بيروت وتنوعها واختلافاتها مع «أرزة» فى رحلتها، وأضافت أن «تصوير الفيلم جاء فى توقيت الأزمة الاقتصادية فى لبنان، الذى كان يمر بوضع اجتماعى صعب».