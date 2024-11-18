طرح الفنان محمد الشرنوبي، يوم أمس الأحد، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم حفلة 9، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكانت مفاجأة الأغنية هو تقديمها على طريقة الديو مع الفنانة أسماء جلال التي تخوض تجربة الغناء للمرة الأولى.

قبل أسماء جلال ممثلات اتجهن للغناء.. هل يمتلكن الموهبة؟

منذ الظهور الأول للفنانة أسماء جلال في عالم الفن وهي تخوض تجربة التمثيل وأثبتت موهبتها من خلال تقديمها للعديد من الأعمال الفنية، ولكن على الرغم من عدم احترافها الغناء من قبل، إلا أنها خاضت تجربتها الأولى من خلال أغنية حفلة 9، وحققت الأغنية حتى الآن 40 ألف مشاهدة فقط.

ولم تكن جلال هي الممثلة الأولى التي تتجه لتجربة الغناء، ولكن كان قد سبقها أيضا الفنانة رانيا يوسف التي ظلت لسنوات طويلة تعرف بموهبتها في التمثيل ولم تحترف الغناء يوما ما، ولكنها مؤخرا فاجأت الجميع باتجاهها للغناء وتقديم أكثر فيديو كليب بعنوان ليك والتي حققت نسبة مشاهدة تخطت الثلاثة ملايين مشاهدة.

وسبقها أيضا الفنانة أيتن عامر التي احترفت أيضا الغناء، وقدمت عددا كبيرا من الأعمال الغنائية بعيدا عن كونها ممثلة قدمت كثيرا من الأعمال الفنية.

وشملت القائمة أيضا الفنانة سمية الخشاب التي عرفت في البداية بموهبتها في التمثيل وقدمت كثيرا من الأعمال الفنية كممثلة، ولكنها بعد ذلك اتجهت إلى الغناء، وقدمت عددا كبيرا من الأغاني التي كان من بينها أغنية أرجوك متقولش لحد.

وهناك أيضا الفنانة ليلى أحمد زاهر التي بدأت مشوارها الفني كممثلة، وبعدها فاجأت الجمهور مؤخرا بخوضها لمجال الغناء، وكانت من بين الأغاني التى قدمتها أغنية كلمة أخيرة.