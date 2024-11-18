أفضل حمية لإنقاص الوزن في الشتاء.. «احصل على الجسم المثالي بخطوات بسيطة»

يُعد فصل الشتاء فرصة جيدة لخسارة الوزن واتباع نظام غذائي، إذ يُعتبر أفضل من الصيف، بسبب انخفاض درجات الحرارة، وبالتالي يحتاج الجسم إلى حرق الطاقة والسعرات بشكل أكبر، للحصول على التدفئة جيدًا، لذا من خلال بعض الخطوات، يمكن الوصول إلى أفضل حمية لإنقاص الوزن في الشتاء.

تُعد أفضل حمية لإنقاص الوزن في الشتاء، من خلال اتباع نظام غذائي وصحي، يساعد على الحرق، وتبدأ الخطوة الأولى بتناول 3 وجبات فقط، ليس أكثر من ذلك، لإعطاء المعدة فرصة لحرق الطعام، ويفضل تناول كوب زبادي أو علبة صغيرة، متوفرة في جميع الأسواق، مع 2 كوب من المياه، بحسبما أوضحته الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتريا والمناعة مستشفى جامعة القاهرة، في حديثها لـ«الوطن».

أفضل حمية لإنقاص الوزن في الشتاء

شرب المياه مهم جدًا خلال فصل الشتاء، إذ يساعد في ترطيب الجسم، وتحفيز الجهاز المناعي، وتحسين الدورة الدموية، مع ضرورة أن تكون الوجبات صحية، تحتوي على العناصر الغذائية الضرورية، مثل الفواكه، الخضروات، والحبوب الكاملة، وكذلك الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين سي والزنك، والتي يمكن أن تدعم جهاز المناعة.

المشي وممارسة الرياضة

الخطوة الثانية المشي وممارسة الرياضة، لمدة نصف ساعة يوميًا، إذ يساعد ذلك على تقليل مستويات التوتر والقلق، ما يساهم في تحسين صحة المناعة، حيث إن التوتر المزمن يمكن أن يؤثر سلبًا على الجهاز المناعي، مع تعزيز صحة القلب والرئتين، وتحسين القدرة على مواجهة الأمراض التنفسية، بحسب «نهلة».

شرب المشروبات الشتوية الدافئة

الخطوة الثالثة شرب المشروبات الشتوية الدافئة، مع عدم تحليتها بالسكر، إذ يفضل استخدام العسل الأبيض، ومن هذه المشروبات القرفة التي تعمل على ضبط مستوى السكر بالدم، مع مشروبات أخرى توفر مضادات الأكسدة، ومضادات الميكروبات، أبرزها البابونج، أوراق الزعتر، التي تساعد على طرد البلغم وتهدئة السعال واحتقان الأنف، وتطهير الحلق، أوراق الأوكالبتوس، زهور البوصير، أوراق ميليسا، ثمار الشمر، جذر العرقسوس، البردقوش، التيليو، الكركم، القرفة، الينسون، والحلبة، وفقًا لـ«نهلة».