«رموش صناعية لامعة».. لأول مرة اكتشاف مخلوق بحري أثار دهشة العلماء

ما زالت أعماق البحار تحمل في طياتها غرائب كثيرة، ومن بينها مخلوقات أثارت دهشة العلماء، إذ كان الاكتشاف الأخير عبارة عن مخلوق بحري جرى رصده للمرة الأولى في عالم البحار، عن طريق استخدام روبوت عمل على تنشيط القاع في المحيط الهادئ، فما هو المخلوق المكتشف حديثا؟

مخلوق غريب الشكل

خلال الأيام الماضية، استخدم باحثون من معهد شميدت للمحيطات، روبوت تحت الماء لتمشيط قاع البحر، وكانت المفاجأة حينما تم اكتشاف مخلوق بحري لاول مرة مثيرة للدهشة، أطلق عليه «الرموش الصناعية اللامعة»، وجرى اكتشافه عند تقاطع 3 صفائح تكتونية في المحيط الهادئ.

المخلوق الغريب عبارة عن ديدان متعددة الأشعار، وهو فئة من الديدان البحرية أو الديدان الشعيرية: «لوصف هذه الدودة متعددة الأشعار، يجب علينا ببساطة استخدام أيدي الجاز، إنها الطريقة الوحيدة لالتقاط بريق هذه الدودة التي تعيش في أعماق البحار»، وفق قائد الفريق البحثي، ونشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

رد فعل رواد وسائل التوصل على المخلوق

التقط الباحثون عدة صور وفيديوهات للمخلوق الغريب، وتداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وانهالت عليه التعليقات المثيرة للغرابة، إذ وصفه أحد المشاهدين بأنه «منظف مرحاض محظور»، ووصفه آخر بأنه «شجرة عيد الميلاد في أعماق البحار»، «يبدو الأمر وكأننا جمعنا رمشين معًا».

جرى رصد الدودة متعددة الأشعار، خلال قيام طياري المركبات التي يتم التحكم فيها عن بعد «روبوت»، «كل جزء من جسم المخلوق لديه زوج من النتوءات اللحمية تسمى البارابوديا المغطاة بشعيرات تسمى الشعيرات وبعض الديدان لها خاصية التلألؤ الحيوي، ولكن هذه اللعبة النارية الجريئة تحتوي على هياكل بروتينية في الشعيرات التي تجعلها قزحية اللون» وفق المعهد عبر حسابه على «انستجرام».