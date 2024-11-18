«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة شمال إسرائيل كتب: محمد عزالدين 10:03 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024 كريات شمونة دوت صافرات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حزب الله: قصفنا تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ في كريات شمونة حزب الله يعلن استهداف مستوطنة كريات شمونة برشقة صاروخية حزب الله: قصفنا مستوطنة كريات شمونة برشقة صاروخية إسرائيل تعلن إطلاق 15 صاروخا من الجنوب اللبناني باتجاه كريات شمونة ومحيطها إعلام إسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي مجددا في كريات شمونة ومرجليوت «القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة شمال إسرائيل كريات شمونة بقلم محمد عزالدين