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«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في كريات شمونة شمال إسرائيل

كتب:

محمد عزالدين
10:03 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
كريات شمونة

كريات شمونة

دوت صافرات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

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بقلم محمد عزالدين