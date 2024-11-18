«القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار في إيلات جنوب إسرائيل تشخيص خاطئ كتب: عمرو هلال 10:04 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024 إيلات أفادت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن صفارات الإنذار في مدينة إيلات، جنوب إسرائيل تشخيص خاطئ. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: جيش الاحتلال الإسرائيلي: نحقق في ملابسات سقوط صاروخ اعتراضي في إيلات فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف هدف حيوي في إيلات الحوثيون: استهدفنا بمسيرات موقعا حيويا في إيلات «القاهرة الإخبارية»: إطلاق صواريخ اعتراضية في سماء إيلات دون إطلاق صفارات إنذار فصائل عراقية: استهدفنا موقعا حيويا إسرائيليا في إيلات بطائرات مسيرة إيلات إسرائيل جنوب إسرائيل القاهرة الإخبارية بقلم عمرو هلال