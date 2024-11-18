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«القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار في إيلات جنوب إسرائيل تشخيص خاطئ

كتب:

عمرو هلال
10:04 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
إيلات

إيلات

أفادت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن صفارات الإنذار في مدينة إيلات، جنوب إسرائيل تشخيص خاطئ.

 

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بقلم عمرو هلال