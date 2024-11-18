سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات عيار 24 اليوم.. خصومات عند الدفع بـ«إنستا باي»

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام اليوم من عيار 24 بالمصنعية في مصر نحو 23 ألفًا و125 جنيهًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث على موقع «آي صاغة» لأسعار السبائك الذهبية عيار 24 من بي تي سي BTC، والمصنوعة من الذهب الخالص، كما يتوفر العديد من الأوزان المختلفة للسبائك في محلات الصاغة، لتلبية احتياجات الراغبين في استثمار مدخراتهم بالذهب.

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 دون المصنعية

ووفقًا للموقع، فإن سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام عيار 24 اليوم قبل احتساب المصنعية وضريبة الدمغة بلغ 20 ألفًا و715 جنيهًا للشراء، و20 ألفًا و515 جنيهًا للبيع مع إضافة كاش باك يبلغ نحو 130 جنيهًا، وتم تحديد سعر استرشادي للمصنعية بحوالي 340 جنيهًا، بينما تبلغ الضريبة حوالي 56 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عيار 24

أما بالنسبة لسعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام عيار 24 اليوم، فقد وصل إلى 11 ألفًا و560 جنيهًا للشراء. وفي حالة إعادة بيع السبيكة بالغلاف، يتم رد 16 جنيهًا من سعر المصنعية والدمغة عن كل جرام، بينما يتم رد 10 جنيهات فقط من المصنعية في حال إعادة بيعها بدون الغلاف، وفقًا لشروط البيع المعلنة من «آي صاغة» للسبائك الذهبية عيار 24 من بي تي سي BTC.

سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام اليوم، المصنوعة من الذهب عيار 24، نحو 4 آلاف و750 جنيهًا، مع تطبيق نفس شروط إعادة البيع عبر موقع «آي صاغة».

سبيكة الذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

وصل سعر السبيكة عيار 24 من بي تي سي BTC، بوزن 31.1 جرام (أي ما يعادل أوقية من الذهب الخالص)، إلى حوالي 141 ألفًا و570 جنيهًا، وفقًا لموقع «آي صاغة»، كما أنّ السبيكة معتمدة من مصلحة الدمغة والموازين.

ويقدم موقع «آي صاغة» خصمًا بنسبة 1% من السعر المعلن للسبيكة الذهبية عيار 24 من بي تي سي BTC، عند الدفع عبر تطبيق «إنستا باي».

سعر أوقية الذهب عيار 24 اليوم

وصل سعر أونصة الذهب اليوم، التي تزن 31.1 جرامًا من الذهب الخالص عيار 24، إلى حوالي 131 ألفًا و56 جنيهًا للشراء، كمتوسط سعر الأوقية في مصر بالعملة المحلية، بينما يشمل السعر المصنعية والدمغة، مع ضمان رد 50% من قيمة المصنعية كـ «كاش باك» من جولد إيرا.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 21 من بي تي سي BTC اليوم بالمصنعية، نحو 32 ألفًا و345 جنيهًا للشراء.

ووفقًا لموقع «آي صاغة»، ينطبق على الجنيه الذهب عيار 21 نفس شروط إعادة البيع المعتمدة للسبائك، حيث يتم رد جزء من قيمة المصنعية والدمغة عند البيع بالغلاف الشفاف، على أن يتم رد 20 جنيهًا عن كل جرام في حال إعادة البيع بالغلاف، و10 جنيهات فقط للمصنعية في حالة فتح الغلاف، مع عدم تضمين الدمغة.

هل توجد سبائك ذهب عيار 21؟

أكد عمرو المغربي، عضو الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، أنه لا توجد سبائك ذهبية عيار 21 سواء في مصر أو في العالم، إذ إنّ جميع السبائك المصنوعة من الذهب الخالص تكون عيار 24.

وأوضح المغربي لـ«الوطن» أن السبائك تُعد وجهة جيدة للاستثمار، لأنها لا تعاني من خسائر كبيرة في المصنعية أو ضريبة الدمغة عند إعادة بيعها، مقارنة بالمشغولات الذهبية الأخرى من عيار 21 أو 18، ما يجعلها الخيار الأفضل في سوق الذهب.

الجنيه الذهب في مصر

وبيّن أن الذهب عيار 21 لا يتوفر على شكل سبائك، ولكن يمكن للمستثمرين شراء الجنيه الذهب عيار 21، الذي يزن 8 جرامات، كبديل للاستثمار في سبائك الذهب.