مشاهد مؤثرة من جنازة أيمن العلي ملك جمال الأردن.. «فجع محبيه برحيله»

خلال الساعات الماضية، لفظ أيمن العلي، ملك جمال الأردن، أنفاسه الأخيرة، ورحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض، بعدما قضى أيامه الأخيرة يتناول المسكنات فقط للتغلب على آلامه، وسط حالة من الصدمة والحزن على رحيله، ونستعرض مشاهد مؤثرة من جنازة أيمن العلي.

جنازة أيمن العلي

وسط حشد كبير من محبي ملك جمال الأردن، شُيعت جنازة أيمن العلي بمقابر «سحاب»، وانهالت الدعوات له خلال دفنه، وارتفعت الأصوات المؤمِّنة على تلك الأدعية، التي بدت في حالة صدمة كبيرة وخاصة أسرته وأصدقاءه، فضلًا عن انهيار والدته وشقيقاته، وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء.

«كأن السماء تبكي على رحيلك.. وإحنا عم ندفنه السماء كانت بتمطر ادعوا له» حسبما نشر «بشار» نجل عم ملك جمال الأردن، خلال جنازة أيمن العلي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، مشيرًا إلى أن العزاء سيستمر يومي الاثنين والثلاثاء من الساعة 4 إلى الساعة 10.

آخر ظهور لـ ملك جمال الأردن أيمن العلي

وكان آخر ظهور لملك جمال الأردن أيمن العلي، من خلال صورة نشرها على فراش أحد المستشفيات في الأردن برفقة والدته وبدا منهكًا بجسد هزيل وفقدان للوزن بشكل واضح، مع تورم كبير في قدميه وبطنه بعد معاناته مع سرطان المعدة، وعلق عليها قائلًا: «الحمد لله.. دعوة من القلب».

وسابقا، انتشرت شائعات عن وفاة ملك جمال الأردن، بعد تدهور حالته الصحية، وهو ما دفع محبيه ومتابعيه للسؤال عن تطورات حالته الصحية بعد انتشار شائعة الوفاة، حتى تحققت صباح اليوم، وفارق الحياة قبل أن يكمل عامه الـ23 من العمر، وترك وراءه حزنا كبيرا في قلوب محبيه وأصدقائه.