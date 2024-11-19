دعاء العثور على الأشياء المفقودة.. ردده للوصول إلى ضالتك

يفقد الشخص من وقت لآخر أشياءً عزيزة عليه، ويظل يبحث عنها بقلب متلهف على أمل أن يجدها؛ ولأن المسلم يعتمد على ترديد الأدعية الدينية لنيل مراد قلبه وأمنياته؛ فنوضح في السطور التالية دعاء العثور على الأشياء المفقودة.

فضل الدعاء في حياة المسلم

ويأتي تسليط الضوء على دعاء العثور على الأشياء المفقودة؛ لِما يمثله الدعاء من أهمية كبيرة في حياة المسلم؛ فهو أحد أهم العبادات التي يجب أن يحرص عليها على مدار يومه وخلال ساعات القيام والجلوس، حسبما ذكرته دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، والتي أشارت إلى بعض الصفات المُستحب توافرها في الداعي عند مناجاة ربه بالدعاء، وهي الصبر والثقة والإيمان الكامل برحمة الله وإجابة الدعاء.

دعاء العثور على الأشياء المفقودة

وعلى الرغم من عدم وجود صيغة معينة لدعاء العثور على الأشياء المفقودة، حسب توضيح الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بـ الأزهر الشريف، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، والذي أكد أن الدعاء في مفهومه البسيط هو تعبير شفاهي عما يسكن القلب من أمنيات ورغبات دون محاولة تنميق أو تجميل للكلمات، فإنه يمكن للمسلم ترديد بعض الأدعية الدينية بنية أن يرد الله إليه ضالته، منها:

- «بسم الله يا هادي الضلال وراد الضالة اردد عليَّ ضالتي بعزتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك».

- «اللهم رب الضالة هادي الضالة، تهدي من الضلالة، ورد عليَّ ضالتي بقدرتك وسلطانك».

- «اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالتي».

- «اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لأحد فيه منَة ولا في الآخرة عليه تبعة ورد إليَّ ضالتي برحمتك يا ارحم الراحمين».

- «أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء (تسمي حاجتك) لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني».