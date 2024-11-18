ماذا يعني رؤيا الأم المتوفاة بملابس بيضاء أو سوداء في المنام؟.. مفسرة أحلام تجيب

رؤيا الأم المتوفاة بملابس بيضاء أو سوداء في المنام، من الأحلام الشائعة التي تراود الكثيرين، لذا فإنها تشير إلى دلالات عديدة، ما بين بشارات سعيدة ومفاجآت مقبلة وتنبيهات عاجلة، حسب حالة الأم، وحسب الحالة الاجتماعية للرائي أو الحالمة.

هناك دلالات عديدة لرؤيا الأم المتوفاة، بملابس بيضاء أو سوداء في المنام، فإذا كانت ترتدي ملابس بيضاء ومبتسمة، فإن ذلك يشير إلى مكانتها الطيبة وحسن حالها، نتيجة سيرتها الحسنة بين الناس، ما يؤدي إلى طمأنة الرائي وأسرته، حتى ترتاح قلوبهم، ويمكن أن تشير هذه الرؤيا إلى خير قادم للرائي وبشارات عديدة لا حصر لها، بحسبما أوضحته غادة الغنام، مفسرة الأحلام، في حديثها لـ«الوطن».

تفسير رؤيا الأم المتوفاة بملابس بيضاء في المنام

يمكن أن تشير رؤيا الأم المتوفاة مرتدية ملابس بيضاء، في منام المتزوجة، الحامل، المطلقة، والأرملة، إلى بشارات سعيدة قادمة، مثل زوال الحزن وفك الكرب الشديدة، بل والتخلص من ديون كبيرة، لم تكن تعلم الحالمة كيف تسددها.

أما عن رؤيا الأم المتوفاة ترتدي ثيابا بيضاء، في منام الرجل المتزوج، المطلق، الأرمل، تشير إلى سعة رزقه في القريب العاجل، وتجاوزه مشكلات كبيرة، لذا عليه الاستعداد لفترة من السعادة والإيجابية.

أما إذا كانت الأم المتوفاة تجري بين جبلين، وترتدي الثيات الأبيض، فإنها تبشر الحالم بالحج.

رؤيا الأم المتوفاة بملابس سوداء في المنام

في حالة رؤيا الرائي لوالدته المتوفاة، مرتدية ثيابا سوداء، فإن ذلك لا يشير إلى خير أبدًا، بل يمكن أن يكون الحالم مقبلًا على أزمة أو ضائقة مادية، وتستمر معه لفترة، تؤدي إلى دخوله في مشكلات عديدة أخرى، وأحيانا تشير إلى تعرضه لمشكلة صحية، وفي هذه الحالة يجب أن ينتبه إلى صحته جيدًا، والابتعاد عن أي عادات خاطئة، قد تؤثر عليه بشكل سلبي، وفقًا لـ«الغنام».

حالات متعددة لرؤيا الأم المتوفاة في المنام