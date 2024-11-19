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«القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في كييف

كتب:

محمد عزالدين
01:01 ص | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
كييف

كييف

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بدوي صفارات الإنذار الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف.

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بقلم محمد عزالدين