«القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في كييف كتب: محمد عزالدين 01:01 ص | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 كييف أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بدوي صفارات الإنذار الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: انفجارات أوكرانيا تهز كييف.. تفاصيل الهجوم روسي بأكثر من 120 صاروخا 1000 يوم على الحرب.. الهجمات الروسية تهز كييف وبولندا تتأهب (فيديو) «القاهرة الإخبارية»: دوي انفجار في ضواحي كييف وتسجيل دخول 7 مسيرات البيت الأبيض يؤكد أهمية دعم كييف لصالح صناعة الأسلحة الأمريكية دوي انفجار في قلب كييف بالتزامن مع تفعيل وسائل الدفاع الجوي «القاهرة الإخبارية»: 3 مُسيرات روسية تضرب ضواحي كييف الشرقية كييف روسيا بقلم محمد عزالدين