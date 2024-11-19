تعطيل الدراسة حضوريا بجامعة الإسكندرية اليوم بسبب الطقس السيء.. تستمر أونلاين

أعلنت جامعة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية الأهلية، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدراسة حضوريًا في جميع الكليات والمعاهد بسبب حالة عدم الاستقرار الجوي والأمطار الرعدية الغزيرة التي تضرب المحافظة، وفقُا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

استمرار الدراسة أونلاين فقط

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الدراسة ستستمر عن بُعد (أونلاين) وفقًا للجداول الدراسية المعلنة مسبقًا، مع تأجيل جميع الامتحانات المقررة اليوم إلى مواعيد أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

تأجيل الامتحانات لمواعيد جديدة

وفي السياق نفسه، أوضحت إدارة جامعة الإسكندرية الأهلية تعطيل الدراسة أيضًا، على أن الدراسة ستتواصل عبر المنصات الإلكترونية، مع تأجيل الامتحانات لمواعيد جديدة سيتم تحديدها لاحقًا، ضمانًا لسلامة الجميع في ظل الأحوال الجوية الصعبة.

يُذكر أن محافظة الإسكندرية تشهد حاليًا موجة من الأمطار الرعدية الغزيرة المصاحبة لنوة المكنسة، التي من المتوقع أن تستمر على مدار الساعات المقبلة، ما استدعى اتخاذ تدابير احترازية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.