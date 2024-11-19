اليوم العالمي للرجل.. اعرف هدفه وقصة الاحتفال به

في الـ 19 من نوفمبر من كل عام، يحتفل العالم أجمع باليوم العالمي للرجل، بعدما بدأ الاحتفال به في ستينيات القرن الماضي، ولكن كانت أول مرة في إطار رسمي عام 1999، عندما قرر الدكتور «تيلوكسينج»، أحد الأساتذة الجامعيين في جامعة جزر الهند الغربية، الاحتفال بالذكرى السنوية لوالده.

لماذا يحتفل العالم باليوم العالمي للرجل؟

الهدف الرئيس من الاحتفال باليوم العالمي للرجل هو زيادة الوعي بأهمية الصحة العقلية والجسدية للرجال، وتشجيعهم على الحفاظ على صحتهم العامة طوال حياتهم، كما يهدف إلى تعزيز روح المساواة بين الرجل والمرأة، وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يؤديه الرجل في المجتمع، سواء في حياته الأسرية أو المهنية أو في المجالات الأخرى، وفقًا للموقع الرسمي لهذا اليوم «International Men's Day».

ما وراء فكرة الاحتفال باليوم العالمي للرجل؟

منذ بداية الاحتفال بهذا اليوم، لاقى إعجابًا كبيرًا وتأييدًا واسعًا، خصوصًا في منطقة البحر الكاريبي، ليبدأ بعدها في الانتشار ويُقبل من قبل المجتمع الدولي، فالفكرة تهدف إلى تعزيز الترابط بين الجنسين وتقوية العلاقات بينهما، والوصول إلى تفاهم مشترك.

عادة ما يُحتفل باليوم العالمي للرجل في العديد من الدول حول العالم، مثل أستراليا، سنغافورة، المملكة المتحدة، الهند، وكندا، وغيرها.