أسعار البيض اليوم الثلاثاء 19-11-2024 في مصر.. بكام للمستهلك؟

تراجع طفيف في أسعار البيض اليوم الثلاثاء 19-11-2024 بمصر، إذ سجّل متوسط سعر الطبق بالنسبة للمستهلك 170 جنيهًا، وفقا لما كشفته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كرتونة البيض اليوم

- ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر للمستهلك اليوم الثلاثاء إلى 171 جنيهًا، بينما سجل متوسط سعر البيضة الواحدة بالنسبة للمستهلك «قطاعي» نحو 6.25 جنيه، وفقا لبوابة الأسعار.

- بلغ متوسط سعر طبق البيض الأبيض نحو 168 جنيها، وسجل متوسط سعر البيضة الواحدة بالنسبة للمستهلك «قطاعي» نحو 6 جنيهات، وفقا لبوابة الأسعار.

- وسجل متوسط سعر طبق البيض البلدي اليوم الإثنين 174 جنيها، بينما سجل متوسط سعر البيضة الواحدة بالنسبة للمستهلك «قطاعي» نحو 6.5 جنيه، وفقا لبوابة الأسعار.

سعر البيض اليوم في بورصة الدواجن

واستقرت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 19-11-2024 في بورصة الدواجن والمرزارع، وجاءت كالتالي:

أسعار البيض اليوم

- يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في بورصة الدواجن والمزارع بين 145 إلى 152 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 165 إلى 168 جنيهًا.

- يتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن بين 149 إلى 156 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 168 إلى 171 جنيهًا.