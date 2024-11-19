إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف عددا من المباني في بيت لاهيا

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف عددا من المباني في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، كما قصف الطيران المروحي المنازل في مخيم جباليا شمالي القطاع، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

أشارت إلى استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، واستشهاد آخرين بنيران جيش الاحتلال جراء استهداف منزل في جنين بزعم تحصن مطلوبين أمنيا به.