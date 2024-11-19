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إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف عددا من المباني في بيت لاهيا

كتب:

هانى حسن
09:12 ص | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني في غزة

الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني في غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف عددا من المباني في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، كما قصف الطيران المروحي المنازل في مخيم جباليا شمالي القطاع، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».  

أشارت إلى استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، واستشهاد آخرين بنيران جيش الاحتلال جراء استهداف منزل في جنين بزعم تحصن مطلوبين أمنيا به. 

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بقلم هانى حسن