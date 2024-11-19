انطلاق 4 قوافل طبية في المحافظات ضمن «حياة كريمة» على مدار يومين

شهدت 4 محافظات إطلاق 4 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على مدار يومين، إذ تنطلق القوافل الطبية اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء 19 و20 نوفمبر، والكشف والعلاج مجانًا في عدة تخصصات طبية.

أماكن القوافل الطبية في المحافظات

وتتركز أماكن القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في الأماكن التالية:

1- بني حسين مركز أسيوط بمحافظة أسيوط.

2- بنجر 5 مركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

3- مزغونة مركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

4- مركز طبي أهالينا مركز السلام أول بمحافظة القاهرة.

التخصصات الطبية بالقوافل

وتشمل التخصصات الطبية الموجودة بالقوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الآتي:

- النساء والتوليد.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- الأطفال.

- الباطنة.

- الأنف والأذن.

- العظام.

- الجراحة.

- الرمد.

- الأسنان.

- القلب.

- الجلدية.

- خدمات الأشعة والتحاليل.

- يتوافر بالقوافل الطبية صيدلية بها كل الأدوية.