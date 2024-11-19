«الأوقاف» تنظم 3006 ندوات علمية للتعريف بالحضارة الإسلامية

تنظم وزارة الأوقاف 3006 ندوات علمية دعوية على مستوى الجمهورية، بعنوان «النظام منهج إسلامي وضرورة حضارية»، بعد صلاة العشاء يوم الخميس المقبل، ضمن برنامج «مجالس العلم والذكر».

التعريف بالحضارة الإسلامية العريقة

تأتي هذه الندوات في إطار جهود وزارة الأوقاف العلمية والدعوية، التي تهدف إلى نشر الروح العلمية والمعرفية، وللتعريف بالحضارة الإسلامية العريقة، فالعيش مع الناس ضرورة لتحقيق المنافع ودفع المضار، والإنسان يتكامل مع غيره من أصحاب المهن والحرف والصناعات.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان لها، إنه إذا كان الاجتماع مع الناس ضروريّا، فإنه من الضروري أيضًا أن يكون هناك نظام يضبط قواعد التعامل بينهم ويحكم هذا المجتمع، ويتضمن الحقوق والواجبات والحدود التي يجب أن يقف عندها كل فرد من أفراد هذا المجتمع، ويلتزم بها في سلوكه تجاه الآخرين، وهذه الأحكام والقواعد والضوابط هي التي تسمى بالنظام.

مراعاة قواعد ومبادئ الشريعة

وأكدت «الأوقاف»، أن احترام النظام بهذا المعنى واجب شرعي ووطني، فبه تُحفظ الحقوق وتُصان الحرمات، ويتمثل النظام في مراعاة قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية، وقوانين الدولة التي تضبط مسار الحياة في تفاصيلها المختلفة.