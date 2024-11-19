بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 19-11-2024.. أسعار الفراخ البيضاء بالأسواق

أعلنت بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 19-11-2024 آخر تحديث بشأن أسعار الفراخ البيضاء، إذ تشهد تحديثاً يوميا في سعر الكيلو الواحد، واستعرضت البورصة في تحديثها منذ قليل، أسعار مختلف أنواع الفراخ الأبرز داخل السوق المحلية في مصر.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

وجاءت أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، وفقاً لما أعلنته البورصة في التحديث الأخير، كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة والأسواق

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في المزرعة من 66 إلى 67 جنيهاً للكيلو الواحد، أما سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق فيزيد ما بين 5 إلى 15 جنيها حسب المنطقة السكنية.

أسعار الفراخ الساسو اليوم في الأسواق والمزرعة

بلغت أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء في المزرعة من 82 إلى 83 جنيهاً للكيلو الواحد، أما سعر كيلو الفراخ الساسو في الأسواق فيزيد ما بين 5 إلى 15 جنيها حسب المنطقة السكنية.

أسعار الفراخ البلدي اليوم في الأسواق والمحال

وصل متوسط سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء في المحال والأسواق المختلفة للمستهلك، إلى 120 جنيهاً للكيلو الواحد.