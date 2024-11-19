«فيتش» ترفع تصنيف 4 بنوك مصرية.. «الأهلي» و«مصر» الأبرز

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي المصري، وتحديدا 4 بنوك عاملة بالسوق المحلية، وهي على الترتيب؛ البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB وبنك القاهرة.

ارتفاع النظرة المستقبلية للبنوك

ووفقا لموقع وكالة التصنيف العالمية، فإن نظرتها المستقبلية للبنوك الأربعة ارتفعت إلى B مع نظرة مستقرة، تزامنا مع تحسن نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري ككل بفضل تحسن الظروف التشغيلية وتدفق السيولة بالعملة الأجنبية.

ترقية تصنيف البنوك الأربعة.. «الجدارة الائتمانية» أبرز الاسباب

تعكس ترقية التصنيف الائتماني للبنوك الأربعة قوة العلاقة بين الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري والبنوك العاملة بالسوق المحلية، وتحسن قدرة الدولة على تقديم الدعم للقطاع المصرفي، مع توقعات بتقديم مزيد من الدعم الاستثنائي للبنوك نظرا لدورها في دعم سياسات الاقتصاد الكلي، وتحديدا السياسة النقدية.

نمو صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي

وتوقعت وكالة فيتش أن يسجل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري نموا إيجابيا بنهاية عامي 2025 و2026 بدعم من زيادة تدفقات صافي الاستثمارات الأجنبية وتحسن الحساب الجاري ودعم المؤسسات المالية الدولية.

رفع جودة أصول البنوك إلى «B مستقر»

ورفعت «فيتش» جودة الأصول بهذه البنوك إلى «B مستقر» مع توقعاتها بتحسن ربحيتها بصورة كبيرة بنهاية 2024، بدعم من ارتفاع عوائد الأوراق المالية الحكومية وارباح إعادة التقييم ونشاط اقتصادي ملحوظ.

كما توقعت أن يتعدى معدل كفاية رأس المال الأساسي نسبة الـ13% بنهاية 2024 بدعم من استقرار سعر الصرف.