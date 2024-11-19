مذكرة تعاون بين جامعتي بنها الأهلية ونانجينج الصينية لتبادل الطلاب والأساتذة

أعلن الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، عن قيام الدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة نانجينج للطب الصيني بالعاصمة بكين، في مجال تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين.

جاء ذلك على هامش المنتدى الدولي لتطوير جودة التعليم العالي والفني والمقام في الصين، بحضور الدكتور كريم الدش ممثلا عن جامعة بنها الأهلية.

تبادل الطلاب والأساتذة بين الجامعتين

وتناول اللقاء الاتفاق بين الجامعتين على آلية التبادل على مستوى الطلاب والأساتذة بين الجامعتين، كما جرى التباحث حول توسيع دائرة العلاقات بين الجامعتين وتطبيق أفكار جديدة ذات مردود إيجابي على الجامعتين.

تطوير مهارات الطلاب

من جانبه أكد الدكتور تامر سمير أن توقيع مذكرة التعاون تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات الدولية مع الجامعات الصينية المرموقة بحيث تنعكس أنشطتها على كليات الجامعة والتي بدورها تعمل على صقل مهارات الطلاب والأساتذة من خلال التعاون الدولي المستمر.

الطب الصيني التقليدي

يذكر أن جامعة نانجينج للطب الصيني واحدة من أقدم جامعات الطب الصيني التقليدي التي تأسست في الصين، وهي جامعة حكومية يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1956، وتصنف من أفضل 500 جامعة على مستوى العالم طبقا لتصنيف شنغهاي، وتعمل الجامعة الصينية في الطب الصيني التقليدي والعلاج بالإبر الصينية، بالإضافة إلى الطب البشرى الغربي أيضا.

وتتميز الجامعة بأنها تمتلك أول مركز للعلاج بالإبر الصينية، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، وهو من أشهر المراكز الدولية المعتمدة في الصين للتدريب على العلاج بالإبر الصينية.