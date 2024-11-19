جامعة سوهاج: إعلان الكشوف النهائية لمترشحي انتخابات الاتحادات الطلابية اليوم

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فحص طلبات الطعون الخاصة بانتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2024 - 2025، وذلك عقب تلقي طلبات الطعون وإعلان الكشوف المبدئية للمتقدمين والبالغ عددهم 801 مترشح، منهم 494 طالبا و307 طالبات من مختلف الكليات.

الانتخابات تسير في أجواء مستقرة

وأكد رئيس جامعة سوهاج أن الانتخابات تسير في أجواء مستقرة يسودها الهدوء والالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة للعملية الانتخابية، مع الحفاظ على الشفافية والنزاهة لاختيار أفضل العناصر المعبرة عن الطلاب.

إعلان الكشوف النهائية للمترشحين اليوم

وأوضح الدكتور عبدالناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، أن اليوم سيتم فحص الطعون، ليتم إعلان الكشوف النهائية للمترشحين، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية غدا، مضيفاً أن انتخابات الجولة الأولى ستجري يوم 24 نوفمبر، أما جولة الإعادة ستكون 25 نوفمبر، وسينتهي موسم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الطلاب يوم 28 من نوفمبر 2024.