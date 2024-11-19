ظهور نادر لسمكة «شيطان البحر» على شواطئ مرسى علم وسط انبهار السياح

عادت «سمكة شيطان» البحر للظهور في مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر اليوم، وسط انبهار السياح الأجانب أثناء رحلة غطس، والتقطت كاميرا السياح صورا تحت الماء لتسجل ظهورا جدياد لسمكة «المانتا راي» الشهيرة باسم شيطان البحر وهي من الأسماك نادرة الظهور والمهددة بالانقراض.

ظهور شيطان البحر

رصد عدد من السياح الأجانب ظهور سمكة «المانتا راي» المعروفة باسم شيطان البحر أثناء رحلة غطس على شواطئ مرسى علم، وذلك حسب تصريحات حسن الطيب، الخبير البحري ومؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر لـ«الوطن».

وأضاف الطيب أن مشاهدة تلك السمكة لاقت سعادة بين السياح الأجانب من جنسيات أوروبية مختلفة الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية تحت الماء.

سمكة المانتا راي من الأسماك النادرة والمهددة بالانقراض

ومن جانبه أشار الدكتور محمود معاطي بمعهد علوم البحار بالبحر الأحمر، إلى أن سمكة المانتا راي من الأسماك النادرة والمهددة بالانقراض والمحرم صيدها دولياً، إذ تتعرض لخطر الاستغلال المفرط الذي يهدد وجودها، مضيفاً في تصريحات لـ«الوطن» بأن ظهورها يدل على نظافة البحر وتعافي البيئة البحرية.