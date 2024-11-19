«التضامن» تشارك في مؤتمر باكو للتكيف مع تغير المناخ وتعزيز التعاون الدولي

شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ممثلة عن وزارة التضامن الاجتماعي في أعمال الاجتماع رفيع المستوى المنعقد تحت عنوان «مبادرة باكو للتنمية البشرية من أجل التكيف مع تغير المناخ»، والمنعقد بمنطقة الرئاسة ضمن أعمال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ cop29 بالعاصمة الأذربيجانية «باكو».

وناقش الاجتماع الرؤية الشاملة لكيفية تأثير تغير المناخ على التنمية البشرية بما في ذلك الصحة والتعليم والوظائف والمهارات اللائقة، فضلا عن حقوق الأطفال وقدرات الشباب، كذلك اعتماد مبادئ باكو التوجيهية بشأن صحة الإنسان والإعلان عن بيان مشترك بشأن التنمية البشرية من اجل القدرة على الصمود في مواجهة تغيرات المناخ.

سبل تعزيز التعاون بين الجانبين

وعلى هامش اللقاء عقدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا ثنائيا مع Azar Bayramov المدير العام لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من مجالات العمل المشتركة منها التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

النوع الاجتماعي والتغير المناخي

كما شاركت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فى لقاء حول النوع الاجتماعي والتغير المناخي والنزوح بمشاركة مع المنظمة الدولية للهجرة.