أول خط أحمر من بوتين لأوروبا والولايات المتحدة.. تفاصيل أخطر 5 تعديلات في العقيدة النووية الروسية المحدثة

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرسوم له صدر اليوم الثلاثاء العقيدة النووية المحدثة للبلاد؛ وذلك بهدف تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية».

أبرز بنود العقيدة النووية الروسية المحدثة

ووفقا لوسائل إعلام روسية يدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعه اليوم 19 نوفمبر، ومن أبرز بنود العقيدة النووية الروسية المحدثة، بحسب «روسيا اليوم، الآتي..

- العدوان على روسيا وحلفائها من قبل دولة غير نووية وبدعم من دولة نووية سيعتبر هجوما مشتركا.

- استعداد روسيا وتصميمها على استخدام الأسلحة النووية سيضمن الردع النووي.

- يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية في حالة وجود تهديد خطير للسيادة وسلامة الأراضي لها ولبيلاروس.

- تتضمن العقيدة النووية المحدثة تحديد العدو الذي يقصده الردع النووي من شروط استخدام الأسلحة النووية إطلاق الصواريخ الباليستية على روسيا.

- توفير الأراضي والموارد للعدوان على روسيا هو أساس لاستخدام الردع النووي ضد مثل هذه الدولة.

لماذا جاء مرسوم العقيدة النووية الروسية؟

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الكرملين لوكالة تاس للأنباء، إن التعديلات التي أدخلتها روسيا على عقيدتها النووية تمت صياغتها ولكن لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بعد، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية»، والتي قالت نقلا عن «تاس» قول المتحدث دميتري بيسكوف: «تمت صياغتها عمليًا بالفعل. وسيتم إضفاء الطابع الرسمي عليها عند الضرورة».

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب في وقت سابق من أن روسيا سيكون بمقدورها بموجب التعديلات المقترحة استخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت لضربة بصواريخ تقليدية، ولفت إلى أنها ستعتبر أي هجوم عليها بدعم من إحدى القوى النووية هجومًا مشتركًا.

واعتبرت التعديلات على نطاق واسع محاولة من بوتين لرسم خط أحمر للولايات المتحدة وحلفائها من خلال الإشارة إلى أن موسكو ستدرس الرد باستخدام أسلحة نووية إذا سمحت تلك الدول لأوكرانيا بضرب عمق روسيا بصواريخ غربية بعيدة المدى.

وسمحت إدارة الرئيس جو بايدن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لضرب عمق روسيا، بحسب مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع على القرار الصادر يوم الأحد، وذلك في تراجع كبير عن سياسة واشنطن.