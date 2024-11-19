فريق «تعليم مطروح» يفوز بالمركز الثالث جمهوريا في تنس الطاولة

أعلنت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، فوز فريق المديرية لتنس الطاولة وحصوله على المركز الثالث جمهوريا في بطولة دوري المصالح الحكومية، الذي أقيم بمدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر.

تكريم فريق تنس الطاولة بتعليم مطروح

وكرمت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، فريق تنس الطاولة بمديرية التربية والتعليم، مثمنة هذا الإنجاز الرياضي المتميز ومشيدة بتألق فريقي كرة القدم والطائرة وتشريفهما المنظومة التعليمية على مستوى مطروح.

إهداء كأس تنس الطاولة لوكيل الوزارة

وأهدى أعضاء فريق تنس الطاولة وكيلة الوزارة كأس المركز الثالث في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لمجهوداتها المتميزة ودعمها المتواصل للفرق الرياضية على مستوى محافظة مطروح.