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«الكرملين» يهدد باستخدام الأسلحة النووية حال تعرض سيادة روسيا للاعتداء

كتب:

هانى حسن
11:03 ص | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الكرملين

الكرملين

أعلن الكرملين، أن روسيا تعتبر دائما أن السلاح النووي إجراء رادع، واتخذت دائما موقفا مسؤولا وتبنت إجراءات للحد من التهديد النووي، وتحتفظ بحق استخدام الأسلحة النووية في حال تعرضها أو بيلاروسيا لعدوان، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».  

وأضاف الكرملين، أن الجيش الروسي يراقب الوضع عن كثب قدر الإمكان بعد التقارير التي تحدثت عن نية كييف استخدام صواريخ ATACMS، ويمكن أن نستخدم أسلحة نووية حال تعرضنا لهجوم يشكل تهديدا خطيرا على سيادتنا. 

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بقلم هانى حسن