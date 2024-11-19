واشنطن تحذر من انجراف العراق لصراع إقليمي بسبب الهجمات على إسرائيل

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، من انجراف العراق إلى صراع إقليمي، جراء الهجمات الأخيرة التي تشنها الفصائل في بغداد على إسرائيل.

تواصل مع بغداد

وذكرت الخارجية الأمريكية، حسبما أوردته قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنها تواصلت مع بغداد بشأن هجمات الفصائل على إسرائيل.

وبحسب قناة (الحرة)، يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أنه وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يحضه فيها على الضغط على الحكومة العراقية؛ لوضع حد لهجمات تشنها على إسرائيل الفصائل.

الفصائل العراقية تعلن مسئوليتها

وكانت الفصائل العراقية قد أعلنت، أمس الاثنين، مسؤوليتها عن شن أربع هجمات بمسيرات ضد أهداف في شمال إسرائيل وجنوبها، وغالبا ما تعلن الفصائل مسؤوليتها عن هجمات بمسيرات على إسرائيل التي تعترض دفاعاتها الجوية عددا منها، لكن في مطلع أكتوبر الماضي، أسفرت مسيرة أطلقت من العراق عن مقتل جنديين إسرائيليين وجرح 24 آخرين في قاعدة عسكرية في الجولان السوري.