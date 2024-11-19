«قومي المرأة» يشارك في فعاليات منتدى رابطة رائدات الأعمال الأول «WEN»

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات منتدي رابطة رائدات الأعمال الأول WEN، الذي يقام تحت شعار «التكاتف المثمر.. تحفيز التأثير الشامل»، لمناقشة موضوعات مهمة تتعلق بملف تمكين المرأة، فضلا عن ورش عمل تفاعلية وجلسات توجيه وإرشاد لرائدات الأعمال والعاملين على تدريبهن، بمشاركة مي محمود مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس.

المنتدي الأول لرابطة رائدات الأعمال

وخلال كلمتها، أعربت مي محمود عن امتنانها لإطلاق المنتدي الأول لرابطة رائدات الأعمال WEN، مثنية على أهمية الرابطة في جمع الخبراء في مجال ريادة الأعمال وأصحاب المشروعات ومقدمي الخدمة لتبادل المعلومات والخبرات.

وعرضت محمود دور المجلس القومي للمرأة واختصاصاته وفروعه بالمحافظات، واستعرضت البرامج التي ينفذها في مختلف المحافظات تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومنها المشاغل والوحدات الإنتاجية التابعة للمجلس القومي للمرأة، وإتاحتها كمقرات لخدمة رائدات الأعمال في الانتاج بعد انتهاء فترة تدريب السيدات بداخلها.

واختتمت كلمتها بالاشارة الي الدور الفعال لمثل هذه الروابط والملتقيات في التعرف على الآليات والخدمات التي تقدمها الدولة لتمكين المرأة اقتصاديا.