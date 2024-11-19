رئيس جامعة سوهاج يفتتح وحدة الميكروسكوب الإلكتروني بتكلفة 30 مليون جنيه

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج إن افتتاح وحدة الميكروسكوب الإلكتروني يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات الجامعة في مجال العلوم والبحث العلمي، وذلك بامتلاك الجامعة أحدث وحدة جهاز ميكروسكوب إلكتروني على مستوى جامعات جنوب الصعيد، بتكلفة 30 مليون جنيه.

الميكروسكوب الإلكتروني.. الأحدث والأكثر تقدماً

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور حسان النعماني للميكروسكوب الإلكتروني الذي يعد الأحدث والأكثر تقدماً بالحرم الجامعي القديم، مضيفا أن الجهاز يتميز بقدرة تكبيريه هائلة، ويضمن جودة تقديم الخدمات للجهات البحثية المختلفة كما سيخدم جميع التخصصات العلمية والعملية بالجامعات المصرية، مما يؤدي إلى زيادة الأبحاث العلمية المنشورة، ورفع ترتيب ومكانة الجامعة على المستويين المحلي والعالمي، وما يترتب عليه من زيادة للموارد الذاتية للجامعة.

وقال الدكتور خالد المشنب، إن الجهاز تابع لوحدة التحاليل الدقيقة بكلية العلوم ويتيح تقنية تصوير ودراسة وتحليل المواد الجديدة لتطبيقات مختلفة تشمل الفيزيائية والكيميائية والطبية والبيولوجية والهندسية والزراعية، كما يقدم الميكروسكوب الإلكتروني تصوير عالي الدقة لأسطح المواد نانومترية الأبعاد وتحليل مكوناتها وعناصرها المختلفة.

استخدامات الجهاز في مجال علوم المواد

و خلال الافتتاح، استمع رئيس جامعة سوهاج لعرض من الدكتور إسلام الشيخ، حول استخدامات الجهاز في مجال علوم المواد، إذ سيستخدم في فحص وتصوير المواد المختلفة مثل البوليميرات والفايبر واكاسيد الفلزات والشالكوجينيدات ذات الأبعاد النانومترية، دراسة أسطح الجسيمات متناهية الصغر وتفاصيلها المورفولوجية تحليل العناصر الكيميائية وتحديد تركيبها الكيميائي ونسبها المختلفة داخل المواد.

يستخدم في دراسة التركيب الميكروميتري للكائنات الدقيقة

ويستخدم الجهاز في مجال علوم الحياة ودراسة التركيب الميكروميتري والنانومتري للكائنات الدقيقة «الفطريات –البكتيريا–الحشرات -الخلايا الحية»، وفي مجال التطبيقات الصناعية يستخدم في دراسة وفحص وتصوير المعادن والسبائك وتحديد تركيبها الميكروميتري والنانومتري.