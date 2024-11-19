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مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كتب:

ولاء نعمه الله
11:21 ص | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
رئيس مجلس النواب

رئيس مجلس النواب

واصل مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، النواب بالهدوء والجلوس فى مقاعدهم، قائلا في بداية الجلسة العامة «أمس كانت الأصوات عالية، فأرجو مراعاة ذلك ضمان لسير أعمال الجلسة داخل القاعة».

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات كما يتلافي مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.