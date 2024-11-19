«الزراعة» تطلق الحملة القومية الثالثة لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية

أعلن الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة لعام 2024، للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيى الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع.

متابعة أعمال التحصين

وقال إن هذه الحملة تأتي في إطار سعي الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطن وتحقيق الأمن الغذائي، مضيفًا أن هذه الحملة الثالثة تأتي ضمن الحملات القومية للهيئة العامة للخدمات البيطرية للتحصين ضد الأمراض السيادية والوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية وتؤثر على إنتاجيتها، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والاغنام و الماعز، مؤكدا أنه جرى توفير اللقاحات المطلوبة والإجراءات والتجهيزات لبدء إنجاز أعمال حملة التحصين بنجاح، ودعم مستمر من القيادة التنفيذية، فضلا عن غرفة مجهزة لمتابعة أعمال التحصين على مستوى الجمهورية لتذليل أي معوقات.

تسجيل الثروة الحيوانية

وأوضح أنه خلال الحملة يجرى تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان، موضح بها الأمراض التي تعرض لها، والتحصينات التي تلقاها.