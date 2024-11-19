«تقابل شخصا عزيزا عليك»..حظك اليوم برج الثور الأربعاء 20 نوفمبر 

أجمع خبراء الفلك والأبراج على أن مواليد برج الثور يجدون صعوبة كبيرة في التأقلم الاجتماعي والمهني، مع مواليد 5 أبراج أخرى، وهما«العقرب -الجدي- الحمل - الأسد - الدلو»، إذ أنهم يعانون كثير في حالة التعامل معهم، بسبب التضاد في الصفات لهذه الأبراج مقابل صفات برج الثور، لذا يحتاج مولود برج الثور إلى الهدوء والسيطرة على الانفعال أو الغضب السريع عند التعامل مع تلك الأبراج.

في حين أوضح خبراء أن كلا من أبراج «السرطان- العذراء، - الحوت - الجوزاء» أكثر توافقا واتفقا مع موليد برج الثور، لذا يفضل أن يرتبط بهم اجتماعيا ومهنيا، إذ يشترك معهم في كثير من الصفات الذي تساعده على إقامة علاقة مستقرة معهم.

حظك اليوم برج الثور الأربعاء20 نوفمبر

هذا ويتمتع مواليد برج الثور بالعديد من الصفات المفضلة لدى الطرف الآخر، وهي حرصهم على إقامة علاقة مستقرة وسوية، ودائمة وطويلة الأمد، لأنهم وفقًا لطبيعتهم يفضلون الأمان في الاستقرار العائلي والمهني.

ونرصد توقعات حظك اليوم برج الثور الأربعاء 20 نوفمبر، على الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية، وفق موقع الأبراج اليومية، فيما يلي:

برج الثور وحظك اليوم على الصعيد المهني

يوم مفيد لك اليوم مولود برج الثور، إذ أن برجك موجود بالفعل في بيت المال، وهذا يوضح انتهاء أزماتك المالية، بل وحصولك على أرباح غير متوقعة، بسبب نجاح كبير حققته في عملك مؤخرا، إذ تحصل على مكافاة تسعدك بشدة، وتحسن من حالتك النفسية والمالية، وذلك وفق حظك اليوم.

برج الثور وحظك اليوم على الصعيد العاطفي

حظك اليوم على الصعيد العاطفي مولود برج الثور، ستقابل شخصية عزيزة ومهمة في حياتك الاجتماعية لم تشاهدها منذ فترة طويلة بسب سوء تفاهم حدث بينكما، واللقاء اليوم سيعيد الأجواء الطيبة بينكما، وستجدد علاقتكما وصدقاتكمت العائلية مرة أخرى، مما يشعرك بالسعادة.

برج الثور وحظك اليوم على الصعيد الصحي

بسبب اهتمامك بممارسة لعبتك الرياضية المفضلة بشكل يوم، أصبحت تشعر بتحسن كبير في حالتك البدنية، وأصبحت حالة الأرهاق التي كانت تسيطر عليك في الأسابيع الأخيرة، شئ من الماضي، مما يسعدك تماما.