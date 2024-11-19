خريطة قطع المياه عن المحافظات اليوم وغدا.. لإجراء أعمال صيانة بالخزانات

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في بيانات عاجلة قطع المياه عن بعض المناطق على مدار اليوم وغداً، وذلك للقيام بأعمال صيانة دورية، مخصصة أرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين حول قطع المياه مع توفير سيارات مياه صالحة للشرب.

أماكن قطع المياه اليوم في المحافظات

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة طوخ، اليوم اعتباراً من الساعة 9 مساء اليوم وحتى الساعة 1 صباحاً، موضحة أن الانقطاع لأعمال غسيل الخزان العلوي وشبكات مدينة طوخ، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأشارت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي في بني سويف إلى ضعف المياه عن مجلس قروي طنسا بني مالو مجلس قروي قرية قمبش، لوجود أعمال تطهير وتعقيم بمحطة مياه البرانقة فرع ببا، غدا الأربعاء 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء.

وأكدت أنه، سيتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار والشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل ورقم واتس آب 01211175827 .

أرقام لتلقي شكاوى المواطنين حول قطع المياه

وناشدت الشركة من العملاء بمدينه منفلوط الإبلاغ عن قطع المياه من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي لاستقبال الشكاوى الالكترونية.

أعمال التطهير تؤدي إلى قطع المياه في البحيرة

وتشهد محافظة البحيرة قطع المياه اليوم عن بعض قرى مركز الدلنجات ورشيد، فيما يتم قطعها غداً عن بعض قرى مركز أبو حمص وايتاي البارود لإجراء عمليات تطهير لعدد من الخزانات.