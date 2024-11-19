تردد القنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم في آسيا.. العراق يواجه عمان

يترقب عشاق كرة القدم العربية، الليلة، مباراة منتخبي العراق وعمان، في الجولة السادسة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم آسيا 2026، التي ستقام في عمان، إذ يسعى كل منتخب للفوز من أجل تحسين موقعه في جدول ترتيب المجموعة الثانية، إذ يحتل منتخب العراق المركز الثالث برصيد 8 نقاط، فى حين يحتل منتخب عمان المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

تردد القنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم في آسيا

وعن تردد القنوات الناقلة لمباريات تصفيات كأس العالم آسيا، يجري نقلها حصريا عبر شبكتي قنوات beIN Sports، والكأس القطرية، إذ تُنقل مباراة العراق وعمان عبر قناة beIN Sports HD 2 على تردد 11013، معدل الترميز 27500، بتعليق الإماراتي علي سعيد الكعبي.

كما تنقل المباراة عبر قناة الكأس القطرية على تردد 11919، معدل الترميز 27500، ويعلق عليها سمير المعيرفي.

موعد مباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم في آسيا

وتقام مباراة العراق وعمان على ملعب «مجمع السلطان قابوس الرياضي» بعمان، وتنطلق عند تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، و7 بتوقيت العراق ومكة المكرمة، والساعة 8 بتوقيت عمان.

نظام تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم

يتكون نظام تصفيات كأس العالم في آسيا، من 3 مجموعات، ويجري تقسيم 18 منتخبا كل مجموعة تضم 6 منتخبات، ويتأهل مباشرة لكأس العالم 2026، المنتخبات الحاصلة على المركز الأول والثاني، بينما أصحاب المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة تجري إعادة تقسيمها إلى مجموعتين، بحيث يتأهل متصدر كل مجموعة للمشاركة في المونديال مباشرة، مع إقامة مواجهة أخيرة بين وصيفي المجموعتين، بحيث يتأهل الفائز للملحق العالمي.

كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك

النسخة الجديدة من كأس العالم 2026، ستقام في 3 دول هي أمريكا، كندا والمكسيك.

- مباريات البطولة في أمريكا، ستقام في مدن سان فرنسيسكو ولوس أنجلوس وكانساس سيتي، سياتل، ودالاس وأتلانتا وفيلادلفيا وميامي وهيوستن وبوسطن، ونيويورك-نيوجيرسي.

- مباريات البطولة فى المكسيك، ستقام في مكسيكو سيتي ومونتيري.

- مباريات البطولة في كندا ستقام في فانكوفر وتورونتو.