«صحة الدقهلية» تكشف عن 4 إجراءات للاستعداد لفصل الشتاء

شارك الدكتور تامر الطنبولي، وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب الوقائي في الاجتماع الدوري لإدارة السلامة والصحة المهنية، مع رؤساء الأقسام بالادارات الصحية ومديري منشآت التطوير بالمرحلة الأولى، لمناقشة مهام اللجان الفرعية بالإدارات الصحية ومتابعة تنفيذ وتطبيق سياسات السلامة والصحة المهنية بالمديرية.

وأكد وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب الوقائي، خلال كلمته بالاجتماع، على ضرورة اتخاذ إجراءات بشأن حماية العاملين بالمنشات الطبية والمترددين عليها، علي أن يكون هناك متابعة يومية وشهرية وعمل الاجراءات الآتية للاستعداد لفصل الشتاء وهي :

- اتباع إجراءات السلامة اللازمة خلال موسم الشتاء

- المرور على المخازن والتأكد من التخزين الجيد وفقًا للمعايير

- تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بصورة منتظمة

- محاكاة للتعامل مع الإخلاء والتعامل مع الأزمات بالدقهلية

اتباع خطط الإخلاء والطوارئ

وأكد علي اتباع خطط الإخلاء والطوارئ وضرورة مراجعتها والتدريب العملي عليها، وتحسينها بعد تنفيذ عدد من نماذج المحاكاة والعمليات الوهمية للإخلاء والطوارى للتعامل مع الأزمات والكوارث، مع التدريب المستمر للعاملين والفرق الطبية على إجراءات السلامة والصحة المهنية.