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محافظ أسيوط يزور المركز التكنولوجي في منفلوط ويوجه بحل مشكلات ملفات التصالح

كتب:

محمد رفعت
01:16 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
محافظ أسيوط يلتقي بالمواطنين

محافظ أسيوط يلتقي بالمواطنين

زار اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، المركز التكنولوجي بمركز منفلوط، وناقش المحافظ خلال الزيارة مع المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح بعض المشاكل التي واجهوها في إجراءات التصالح والتقنين، حيث استمع إلى مطالبهم وقام بحل بعض العقبات لتسهيل سير العمل وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإتمام ملفاتهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية.

تقديم الدعم الكامل للمواطنين

وأكد محافظ أسيوط، في بيان صحفي، على ضرورة سرعة الانتهاء من ملفات التصالح والتقنين، مشددًا على أهمية تقديم الدعم الكامل للمواطنين وتذليل العقبات التي قد تواجههم، مع التزام المراكز التكنولوجية بالعمل طوال أيام الأسبوع لاستقبال الطلبات.

الالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ الإجراءات

دعا المحافظ إلى ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين في أسرع وقت ممكن.

 

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