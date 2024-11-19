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«العمل»: لدينا 38 مركز تدريب ثابت لدعم وتطوير مهارات العمالة المصرية

كتب:

مريم عبدالوهاب
01:06 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
وائل عبد الصبور مسؤول ملف التعليم المهني بوزارة العمل

وائل عبد الصبور مسؤول ملف التعليم المهني بوزارة العمل

قال وائل عبد الصبور، مسؤول ملف التعليم المهني بوزارة العمل، إن الوزارة لديها 38 مركز تدريب ثابت يعمل على تدريب عدة مهن، فضلا عن وجود 10 وحدات تدريبية ثابتة.

وحدات تدريب متنقلة وثابتة

وأضاف «عبد الصبور» خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة «DMC»، أن وحدات التدريب الثابتة موجودة في قرى أو مراكز صعب الوصول إليها، موضحًا أن وزارة العمل تعمل على توفير نوعين من وحدات التدريب ثابتة ومتنقلة، لافتًا إلى أن وحدات التدريب الثابتة تكون عبارة عن مكان مخصص مثل الشقة السكنية.

دعم المرأة المصرية

وتابع: «وحدات التدريب المتنقلة ضمن النماذج الرائعة التي عملت الوزارة عليها، وفي بداية الأمر كان هناك 27 وحدة متنقلة بيدربوا على 3 مهن تحتاجها العمالة المصرية بقوة، منها التفصيل والخياطة لدعم المرأة المصرية، خاصة في قرى حياة كريمة، والكهرباء والسباكة المهن الخاصة بالتشييد والبناء».

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بقلم مريم عبدالوهاب