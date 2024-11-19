جفاف البشرة في الشتاء يؤدي إلى ظهور التجاعيد مبكرا.. استشاري جلدية توضح

يعاني العديد من الأشخاص في فصل الشتاء من جفاف الجلد بشكل ملحوظ، وهو ما يعكس تأثيرات الطقس البارد على صحة البشرة. وتشير الدكتورة أسماء الشاعر، استشاري الجلدية بجامعة عين شمس، إلى أن جفاف الجلد في فصل الشتاء يعد من المشكلات الشائعة التي قد تؤدي إلى ظهور التجاعيد.

كما تؤكد أن أحد الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة هو انخفاض درجات الحرارة، الذي يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية وبالتالي تقليل تدفق الدم إلى الجلد، لافتة إلى أن بعض الأشخاص يعانون من زيادة في الحكة، خاصة في ساعات الليل، نتيجة الجفاف المستمر للبشرة.

جفاف البشرة في الشتاء

وأضافت «الشاعر» خلال لقائها ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة «DMC»، أن الأشخاص الذين يعانون من مرض الأكزيما أو الصدفية تزداد معاناتهم في فصل الشتاء، موضحة أن السن تلعب دورًا مهمًا في جفاف الجلد، إذ أن الأشخاص ذوي الأعمار الصغيرة تكون نسبة المياه داخل الجسم مناسبة لذا لا يعانون من جفاف الجلد، على عكس كبار السن.

ولفتت إلى أن جفاف البشرة يساهم بشكل كبير في ظهور التجاعيد مبكرًا، إلى جانب زيادة أعراض الأكزيما، متابعًة: «لا بد من الابتعاد عن الأسباب التي تسبب زيادة جفاف الجلد، وبالتالي لا بد من عدم التعرض لأشعة الشمس،؛ لأنها تسبب أضرار بالغة للبشرة أكثر من كونها مفيدة لها، وتسبب ظهور التجاعيد مع وجود تصبغات بالبشرة».

شرب المياه يحافظ على البشرة صحية

ونوهت بأنه للحفاظ على البشرة صحية لا بد من شرب المياه بشكل مستمر، فضلا عن تناول الخضراوات، والحرص على ترطيب الجلد باستمرار طوال فصل الشتاء.