مكتبة الإسكندرية تحتفل بإطلاق كتاب «قاضٍ في صعيد مصر»

نظَّمت مكتبة الإسكندرية، حفل إطلاق ومناقشة كتاب «قاضٍ في صعيد مصر» للمستشار الدكتور محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

افتتح اللقاء الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، ونخبة من نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعدد من القضاة والسفراء وأساتذة الجامعات، إلى جانب مشاركين من الدول العربية، وكذلك أسرة المؤلف.

تحدّث المؤلّف عن ظروف تأليفه للكتاب، متطرّقًا إلى تجربة عمله قاضيًا في مدينة سوهاج منذ أكثر من 20 عامًا، وناقش الكتاب كل من الروائية سلوى بكر، والدكتور جلال أبوزيد، واللواء الشاعر يوسف جلال.

وتحدث عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة، كما قدمت زوجة المؤلف وابنته جانبًا إنسانيًا من حياته الشخصية.

كتاب «قاضٍ في صعيد مصر»

كتاب «قاضٍ في صعيد مصر» صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ويتضمن تقديمًا قيّمًا كتبه المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف.