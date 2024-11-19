الأوراق اللازمة للاشتراك في مشروع علاج نقابة المهندسين 2025 لأول مرة

أعلنت نقابة المهندسين فتح باب الاشتراك والتجديد في الرعاية الصحية 2025، وذلك في الفترة من 24 نوفمبر 2024 حتى 31 مارس 2025، ضمن الخدمات التي تقدمها النقابة للأعضاء، إذ يشهد المشروع مزايا جديدة تضمن رفع سقف المساهمة المالية للنقابة في علاج المشتركين بمبلغ 5 آلاف جنيه.

أوراق تجديد الرعاية الصحية 2025 للمهندسين

وأوضحت نقابة المهندسين الأوراق والمستندات اللازمة للاشتراك في مشروع الرعاية الصحية للمهندسين لأول مرة تضمن:

- رقم عضوية المهندس

- لإضافة الزوجة: صورة قسيمة الزواج من الوجهين، أو صورة بطاقة الرقم القومي بها اسم الزوج + صورة شخصية.

- لإضافة الأبناء أقل من 16 عاما: شهادة ميلاد الأبناء + صورة شخصية.

-لإضافة الأبناء بعد سن الـ 16: صورة بطاقة الرقم القومي + صورة شخصية.

- لإضافة الابن بعد 26 سنة (استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة + ما يفيد بأنه طالب + صورة شخصية.

-لإضافة الابنة بعد 26 سنة (استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة+ برنت تأمينات + صورة شخصية.

- لإضافة الوالدة: صورة شهادة ميلاد المهندس + البطاقة الشخصية للوالدة+ صـورة شخصية.

- الإضافة الوالد: صورة البطاقة الشخصية للوالد + صورة شخصية.

- في حالة وفاة المهندس: خطاب من معاشات النقابة يفيد من مستحق المعاش عن المهندس+ إثبات الشخصية+ الصورة الشخصية لكل عضو نقابة المهندسين المصرية.

الاشتراك لأول مرة في مشروع العلاج

وأضافت نقابة المهندسين أنه على المشتركين أول مرة في مشروع العلاج يسدد إضافة إلى الرسوم الإدارية المحددة، رسم قيد بمبلغ 100 جنيه، إذا كان عمر المشترك حتى 50 سنة، يرتفع المبلغ إلى 200 جنيه للمشتركين من عمر 51 حتى 55 سنة، و300 جنيه للمشتركين من عمر 56 حتى 60، أما المشتركون من أعمار 61 سنة فأكثر فيسدد كل منهم 500 جنيه رسم قيد.