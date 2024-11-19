«العمل» تنظم ندوات للتوعية بالإسعافات الأولية في منشآت القطاع الخاص

أعلنت وزارة العمل، عن بدء تنفيذ سلسلة متصلة من حملات وندوات التوعية بالإسعافات الأولية في مواقع العمل، وذلك ضمن خطتها لتثقيف وإرشاد العمال بمنشآت القطاع الخاص.

تحسين جودة حياة جميع المواطنين

وقالت الوزارة في بيان لهان اليوم الثلاثاء، إنه في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، بدأت سلسلة الندوات بمحافظة الإسكندرية، حيث تلقت الوزارة تقريرا من مديرية العمل بالمحافظة تؤكد قيامها بعقد ندوة بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية بوزارة الصحة، وفرع هيئة الإسعاف المصرية بالإسكندرية بمبنى الهانوفيل بالعجمي، بمشاركة 41 من العاملين بالمديرية، وذلك في إطار تفعيل دور الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر التابعة للإدارة المركزية، بهدف إيجاد السبل المؤدية إلى حل هذه الأزمات، وتجنب المحتمل منها لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل.

تطوير آليات أنظمة الإنذار المبكر

أوضحت الوزارة في بيانها، أن تلك الندوات تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، للإدارات المركزية والمديريات، بتكثيف الجهود والتعاون مع الوزارات كافة، والجهات المعنية لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وتقديم الخدمات الحكومية بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، مع العمل على رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وتطوير آليات أنظمة الإنذار المبكر، وتجميع وتصنيف البيانات الخاصة بالأزمات المفاجأة، وتأكيده على أهمية التوعية والإرشاد، وتكثيف الجهود من أجل تطوير هذه المنظومة، التي ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية، وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة.

وتضمنت فعاليات هذه الندوة، محاضرات علمية، وعروض تقديمية وتدريبات عملية حول إنعاش القلب CPR وفتح الممر الهوائي والتشنجات والنزيف والحروق وكيفية التعامل معها وكيفية التعامل مع الجروح الكسور والإغماء، بالإضافة إلى شرح مجموعة من المهارات والإجراءات الهامة للتعامل مع حالات الطوارئ المختلفة، كما تضمنت أيضا شرح طرق التعامل مع الإصابات الناتجة عن الحوادث.

تعزيز الوعي الصحي

وافتتح فعاليات الندوة المهندس محمد كمال مدير مديرية العمل بالإسكندرية، والذي أكد خلال الفعاليات على سعي الوزارة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» في مختلف مجالات عملها على أرض الواقع، مشيدا بجهود هيئة الإسعاف المصرية لتعزيز الوعي الصحي وتطوير المهارات الأساسية لأفراد المجتمع، كما شارك في الندوة أعضاء لجنة الأزمات بالمديرية وعدد من العاملين بالإدارات المختلفة والمكاتب التابعة بمديرية عمل الإسكندرية.